Mar Rosso | Crosetto | “All’Italia comando tattico missione Ue Aspides”

"L'Unione Europea, nella giornata di oggi, ha chiesto all'Italia di fornire il Force Commander dell'Operazionenel Mar(l'ufficiale ammiraglio che esercita ilimbarcato degli assetti navali che partecipano all'operazione)". Lo afferma il ministro della Difesa Guidoin una nota. "L'importanza e l'urgenza dell'Operazione, che contribuirà a garantire la libera navigazione e la sicurezza del traffico commerciale nel Mar, hanno indotto la Difesa italiana ad assicurare immediatamente il proprio sostegno. Si tratta di un ulteriore riconoscimento dell'impegno del Governo e della Difesa e della competenza e professionalità della Marina Militare", aggiunge. Lanel Mare nel Golfo di Aden "spero che venga approvata dai miei colleghi ministri nel Consiglio del 19 febbraio", dice l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, intervenendo a Bruxelles alla conferenza ministeriale sull'Indo-Pacifico. "Stiamo lavorando attivamente con i nostri partner internazionali per ripristinare la sicurezza della navigazione nel Mar– aggiunge – stiamo andando avanti con il lavoro per una nuovamarittima chiamata, parola greca che significa 'scudo'. E' uno scudo puramente difensivo, solo per proteggere le navi dagli attacchi. Il nostro fine non è condurre alcun tipo di attacco, ma solo difendere. Non intendiamo condurre alcuna operazione a terra, ma solo proteggere la navigazione in mare", conclude