“Mamma è morta” Il vip della musica dà il triste annuncio sull’amatissima Adele

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lutto nel mondo, èladel famoso artista.Zerilli si è spenta all’età di 98 anni ed era considerata ladi uno dei più grandi interpreti viventi. Ad annunciarne la mortedonna, avvenuta il 31 gennaio, è stato lo stesso figlio che su Instagram posta un bellissimo ricordo di lei e un video in cui ballano insieme. “Troveremo un piccolo rock ‘n roll bar, usciremo e balleremo”, scrive l’artista. Le post si legge una delle canzoni più belle mai scritte dall’autore: “Ricordo che la mattinasentiva la sveglia suonare”. >> “Riposa in pace”. Terribile lutto per Umberto Tozzi: la notizia data dal cantante, distrutto dal dolore Continua la canzone: “Mi ...