Mah | Memo Remigi torna in Rai? La reazione inaspettata di Jessica Morlacchi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024)non ci sta. E sui social si sfoga contro il ritorno in tv di. Sulle storie di Instagram,, evidentemente seccata, ha pubblicato un cartello a caratteri cubitali dove scrive: "Chiede scusa all'azienda, al pubblico, ma non a me. Mah". Il cantante e autore di tanti brani famosi èto oggi per la prima volta in, nel programma di Pierluigi Diaco "Bella Ma" su2, dopo l'allontanamento dal servizio pubblico avvenuto nell'ottobre del 2022 proprio per una molestia a(le riprese mostraronoche faceva scendere la mano sul fondoschiena della cantante) durante la trasmissione di1 'Oggi è un altro giorno', ci cui ...