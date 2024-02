Madre Natura Ciao Darwin stasera chi è? Puntata 2 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Settimo appuntamento con, venerdì 2, su Canale 5. A differenza di altri gruppi che si sono scontrati in precedenza, quelli di questa sera sono inevitabilmente collegati l'uno all'altra. Consapevoli o meno, protagonisti di un triangolo amoroso, spesso si scontrano apertamente oppure si ignorano volutamente. Fanno parte di un tacito compromesso o sono vittime di un terzo soggetto, il traditore. Paolo Bonolis darà il via allo scontro tra Amanti e Cornuti. A capitare le squadre sono rispettivamente Anna Pettinelli e Alex Belli. Immancabile la presenza della figura cruciale dello show della rete ammiraglia del Biscione: chi è? Orian Ichaki torna per la seconda volta in studio a distanza di sette giorni ...