Maddie McCann | Denise Pipitone e i finti ‘ritrovamenti’ Bruzzone | “Tutto per un like”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 febbraio 2024 – Julia, la ragazza polacca che aveva detto di essereha chiesto scusa: non è lei. Ma pere il video di pessimo gusto messo in rete da un gruppo di ragazze, liceali a Catania – ”sono io” - nessuno si è fatto vivo con Piera Maggio, che sta ancora cercando la figlia scomparsa il 1 settembre 2004, non aveva ancora 4 anni. Lo ha dichiarato lei stessa in tv, pochi giorni fa, dicendosi molto amareggiata per questa trovata di pessimo gusto., cos’è successo al murale di Mazara del Vallo? “Piera Maggio pronta a denunciare” "Non sono” "Non ho mai voluto ferire nessuno – ha confidato la 22enne Julia in un’intervista alla BBC, dove ha chiarito una volta per ...