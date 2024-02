Macherio piange Riccardo Vinci | morto a 16 anni in sella al suo motorino | domani i funerali

(Di venerdì 2 febbraio 2024)(Monza e Brianza), 2 febbraio 2024 – Si terrannomattina, nella chiesa della frazione di Bareggia, idi, il 16ennelunedì in ospedale in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto a Lissone nella serata di sabato 27 gennaio. Alle 11 nella parrocchia dei Santi Giuseppe e Antonio Maria Zaccaria, a poca distanza da dove è successo il tragico scontro, familiari, amici e compagni di scuola daranno l'ultimo saluto al giovane che frequentava dai Salesiani a Sesto San Giovil corso di formazione professionale nel settore termoidraulico e che aveva una grande passione per le moto. Il lutto ha colpito l'intero paese in cui il 16enne viveva con i genitori. “L'Amministrazione comunale, insieme a tutta la comunità ...

