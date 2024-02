Macerata Nuoto si fa valere al Trofeo Città del Palio di Siena Vinte 15 medaglie | di cui tre ori

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La 21ª edizione deldelha rappresentato il primo appuntamento agonistico stagionale, extra Salvamento, per il CentroFior di Grano. Un assaggio di quello che riserveranno i prossimi mesi e i giovani tesserati della società biancorossa hanno approcciato il 2024 molto bene. Tra le colline della Val d’Orcia sono stati conseguiti tre ori, altrettanti argenti e nove bronzi, per un totale di 15. Un risultato che ha sancito l’ottavo posto nella classifica generale sulle 24 squadre partecipanti. Grande protagonista Filippo Pugnaloni, imprendibile nel dorso tanto da primeggiare sia nei 100 che nei 200. L’altro oro se l’è messo al collo Giada Leboroni nel 200 rana. Gli argenti sono stati conquistati da Alessandro Pianesi e ...

