Macerata Campania | reati ambientali | sequestrata azienda di cartellonistica stradale | denunciato il titolare

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 2 febbraio 2024). I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, nell’ambito di servizi mirati al contrasto deiin danno all’ambiente, in conseguenza degli esiti di un controllo hanno proceduto al sequestro di uno stabilimento, sito in comune di, ad attività prevalente di produzione dipubblicitaria e verniciatura industriale. La verifica ha evidenziato diverse e gravi violazioni. In particolare i diversi rifiuti speciali prodotti dall’impresa, pericolosi e non pericolosi, sia quelli rinvenuti depositati sul piazzale esterno che all’interno del capannone, sono risultati carenti dellariportante la pericolosità ed il codice EER di caratterizzazione e non sono risultati ...