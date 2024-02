Lutto per Bruce Springsteen | morta la mamma Adele Ann Zerilli

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 2 febbraio 2024) (Adnkronos) –Ann, madre della rockstar americana, èall'età di 98 anni. Lo ha annunciato il Boss in un post su Instagram, condividendo un video di loro due che ballano al ritmo di 'In The Mood' di Glenn Miller, con la didascalia '4 maggio 1925 – 31 gennaio 2024'. Laera nata nel quartiere di Brooklyn, a New York, da genitori italiani originari della Campania: avevano lasciato Vico Equense, in provincia di Napoli, per emigrare nel New Jersey., 74 anni, ha abbinato il video in ricordo della madre al testo della sua canzone del 1998 'The Wish' che recita: "Ricordo che al mattino,, sentivo suonare la tua sveglia. Rimanevo sdraiato nel letto e sentivo che ti preparavi per andare al lavoro. Il rumore della tua custodia per il trucco sul lavandino. E le donne in ufficio, tutte rossetto, profumo e gonne fruscianti. E quanto orgogliosa e felice sei sempre sembrata tornando a casa dal lavoro". "Non ci sono telefonate in arrivo la domenica – continua la canzone – Né fiori o un biglietto per la festa della. Non c'è una casa su una collina con un giardino e un bel cortiletto. Ho preso la mia hot rod in Bond Street, sono più grande ma mi riconoscerai con un solo sguardo. Ci troveremo un piccolo bar di rock and roll e, piccola, usciremo a ballare". Oltre alascia due figlie, Pamela e Virginia. Il loro padre, Douglas, un irlandese con origini olandesi, cheaveva sposato nel 1948, è morto nel 1998.era un'orgogliosa sostenitrice della musica del figlio e talvolta lo raggiungeva sul palco dei suoi concerti per ballare. "Mia madre ama ballare – aveva raccontatoin uno spettacolo a Broadway nel 2021 – È cresciuta negli anni '40 con le big band e le swing band e quello era un periodo in cui ballare era un atto esistenziale. Ha 95 anni e da 10 anni soffre di Alzheimer e questo ci ha portato via molto. Ma il bisogno di ballare non l'ha abbandonata". Oltre a, anche la moglie Patti Scialfa ha ricordato con un post sui social la suocera scomparsa.