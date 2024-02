Lutto per Bruce Springsteen | morta la mamma Adele Ann Zerilli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024)Ann, madre della rockstar americana, èall’età di 98 anni. Lo ha annunciato il Boss in un post su Instagram, condividendo un video di loro due che ballano al ritmo di ‘In The Mood’ di Glenn Miller, con la didascalia ‘4 maggio 1925 – 31 gennaio 2024’. Laera nata nel quartiere di Brooklyn, a New York, da genitori italiani originari della Campania: avevano lasciato Vico Equense, in provincia di Napoli, per emigrare nel New Jersey., 74 anni, ha abbinato il video in ricordo della madre al testo della sua canzone del 1998 ‘The Wish’ che recita: “Ricordo che al mattino,, sentivo suonare la tua ...