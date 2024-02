Lupi e orsi in Trentino | ecco gli errori da evitare “Dai selfie al cibo | i comportamenti pericolosi”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Trento, 2 febbraio 2024 - L’uomo deisi chiama Paolo Scarian, ha 65 anni, vive in, è un falegname ma prima di tutto un appassionato di animali. È stato lui, giorni fa, a pubblicare il video - documento davvero raro - dell’amico fotografo Pierluigi Orler, si vede una mamma con passeggino seguita da un lupo sulle piste da sci della Val di Fassa. Scarian è amministratore del gruppo Facebook ‘Fiemme e Fassa il ritorno del lupo’. Gli abbiamo chiesto cosa sta accadendo e soprattutto quali sono icorretti da tenere perrischi. Signor Scarian, quando è nata la sua passione? "Seguo ida otto anni, da quando è arrivato il primo esemplare in Val di Fiemme. Ho impiegato un anno per incontrarlo anzi incontrarla perché è una femmina. Poi ho seguito il branco per sei anni”. ...