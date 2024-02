L’unica domanda che conta è se un indagato possa sfilare incatenato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Al direttore - Sono Alessandro, un agricoltore di Padova. Concordo con lei sullo scarso spessore del ministro dell’Agricoltura, anche se il mio settore ha avuto sempre questo tipo di personaggi a guidarlo in quanto considerato come contentino per equilibri politici. Non concordo però sul suo giudizio sulla protesta. Per fare uscire dal cortile gli agricoltori, quelli veri non i pensionati dopolavoristi delle associazioni di categoria, ci vuole la disperazione e trattarli come degli ignoranti bifolchi in malafede è ingiusto oltre che pericoloso. L’agricoltura è stata usata sempre come merce di scambio: quote latte/quote acciaio, auto in Marocco/pomodori marocchini in Italia. Tutto con il placet delle associazioni di categoria che in cambio ricevevano finanziamenti e nuove pratiche obbligatorie da fare a carico degli agricoltori. Temo che ora la misura sia colma e i portafogli vuoti. ...