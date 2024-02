Lucio Battisti | sepolto e poi cremato | un ultimo viaggio senza pace

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In seguito alla cerimonia funebre, svoltasi in forma strettamente privata,fu, nel settembre 1998, presso il cimitero di Molteno, un piccolo comune del lecchese. Quindici anni dopo però, la salma fu cremata a San Benedetto del Tronto e le ceneri furono poi trasportate a Rimini e affidate alla famiglia, Di seguito ripercorriamo il lungodelle spoglie del cantautore e le motivazioni alle basi di queste scelte. Alla morte di, tanta fu la riservatezza imposta dalla famiglia, e in particolare dalla vedova Grazia Letizia Veronese, sulle reali condizioni di salute del cantautore, che a tutt’oggi le cause del suo decesso non sono note ufficialmente. L’attività di protezione operata da Veronese nei confronti della persona e della memoria di ...