Lucio Battisti | John Rambo o Collateral beauty? La tv del 2 febbraio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 2su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “TechetecheShow –Numero Uno”. Torna TechetecheShow con una puntata dedicata al grande autore di tanti brani ormai di riferimento per tutta la musica italiana. Flavio Insinna ci porterà nei luoghi del cuore del cantautore e ci guiderà nella inarrestabile conquista, per oltre un decennio, dei primi posti della Hit Parade da parte delle composizioni del genio musicaleano per sé stesso o per altri artisti. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “The Rookie”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “Dinamiche sospette”, “Copertura rischiosa” e “Sotto assedio”. Nel primo, Isabel, ex moglie di Tim, lo contatta dopo aver ricevuto una preoccupante telefonata della figlia di un trafficante che lei stessa aveva ...