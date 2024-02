Lotto e 10eLotto | Campania fortunata | maxi vincite a Afragola e Massa Lubrense

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lasi è confermata ancora una volta tra le Regioni più fortunate nelle ultime estrazioni dele del 10e. A, in provincia di Napoli, è stata centrata, a fronte di una spesa di soli 5 euro, la vincita più alta del concorso in questione grazie ad un ‘9’ da 52.000 euro nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa ‘Agimeg’. Ad, sempre in provincia di Napoli, sono stati realizzati due terni identici sulla ruota di Bari, con i numeri 9-15-51, dal valore di 5.540 euro ciascuno, per un totale di 11.080 euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.