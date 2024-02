L’opinione dei bolognesi | Una scelta contro i cittadini | No | serve solo un po’ di tempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Da quando il nostro quotidiano ha proposto ai lettori di esprimere la propria opinione sul modello di ’Città 30’, che sta coinvolgendo la maggior parte delle nostre strade urbane, le risposte sono state tantissime. Le mail ricevute e i coupon consegnati in portinieria della sede di via Mattei, così come i commenti rilasciati sul web, hanno raggiunto numeri altissimi e non intendono placarsi. Al sondaggio, infatti, stando ai dati di due giorni fa, hanno partecipato più di 6.500. Le loro votazioni hanno stabilito un netto divario tra chi è contrario alla ’Città 30’ (80% dei votanti) e chi, invece, appoggia la trasformazione (20%). *********** Non sono d’accordo. Prima bisogna sistemare la viabilità e il trasporto pubblico, poi si possono identificare le zone critiche: ’Città 30’ fatta come la stanno facendo è una cavolata. Non c’è più orario per gi autobus, ...