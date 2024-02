Londra | corteo clima | Greta | non colpevole

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 18.50Thunberg e 4 coimputati sono stati giudicati non colpevoli di aver infranto la legge per essersi rifiutati di seguire le istruzioni della polizia e spostarsi a una protesta sul. Il giudice distrettuale, John Laws, ha respinto l'accusa di avere infranto l'ordine pubblico per "mancanza di prove". La polizia ha tentato di imporre condizioni "illegali" alla protesta, ha aggiunto. L'attivista 21enne era stata arrestata durante una manifestazione sul cambiamentotico ail 17 ottobre.

(ANSA) - CROTONE, 02 FEB - "Oggi siamo qui e ci sono anche le nostre famiglie per far capire ai cittadini che il problema non è solo degli agricoltori, il problema è di tutti". Lo ha detto Pietro Ross ...Le Borse europee chiudono in flessione. Francoforte cede lo 0,26% con il Dax a 16.859 punti. Parigi arretra dello 0,89% con il Cac 40 a 7.588 punti. Londra flette dello 0,11% con il Ftse 100 a 7.622 p ...