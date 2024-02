L' Oms a Panama | l' ultimo disastro?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) "Gli scandali delle Nazioni unite, dall'Agenzia per i rifugiati palestinesi e il coinvolgimento nelle stragi di Hamas ai conti dell'Oms, sotto accusa anche per la gestione del Covid e gli occhi chiusi sulla Cina. E occhio perché nei prossimi giorni si terrà a, non proprio un posto di sofferenza, una conferenza sul tabacco sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della Sanità. L'obiettivo? Temo equiparare tutto, sigarette tradizionali ed elettroniche". Il videocommento di Daniele Capezzone per "Libero in 3 minuti".