Lombardia | ordini Tsrm | Pstrp e Albo a confronto sulla formazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) MILANO (ITALPRESS) – Si è svolto ieri un incontro tra i Presidenti deglidei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione dellae i vertici delle Commissioni d’territoriali. L’evento ha richiamato oltre 200 partecipanti per unsu temi fondamentali per le Professioni Sanitarie, come il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale di Regione, la carenza di personale sanitario e i progetti futuri sul territorio. Credo sia stata un’iniziativa estremamente significativa per gliche rappresento” commenta Luigi Peroni, Coordinatore deglidellae Presidente dell’Ordine ...