Locale sottratto alla criminalità organizzata diventa spazio per l’aiuto ai senzatetto

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Che ci facevano monaci buddisti, suore cattoliche, frati, seguaci di Hare Krishna e un noto teologo e storico come Ermis Segatti con volontari laici, in unvicino Piazza Statuto? Il motivo è stato l’avvio di un tanto atteso magazzino per cibi, vestiario, coperte che l’organizzazioneProgetto Leonardo distribuisce ai sempre più numerosidella città. L’incontro, ripreso in diretta da TV 2000, si è svolto in un, concesso dal Comune di Torino, previo BANDO, all’organizzazione di volontariato Progetto Leonardo. Una realtà solidale impegnata da 15 anni nel servizio aitorinesi. Tanti avranno incontrati i loro volontari la sera, con le canotte bianche e i loro carrellini, per ...