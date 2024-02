Lo Spezia si consola con Di Serio Niente attaccante da doppia cifra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Loingaggia l’Giuseppe Di, Mirko Antonucci va al Cosenza, sfuma Raimonds Krollis alla Triestina, Luca Moro resta aquilotto, non arrivano Filippo Pittarello e Shon Weissman. L’ultimo giorno di mercato, in casa, non ha regalato il ‘colpo’ in attacco che i tifosi si attendevano, lasciando un po’ tutti con l’amaro in bocca visto che, sulle prime, pareva fatto l’arrivo in maglia bianca del bomber Weissman. Macia e Melissano, com’è noto, mercoledì scorso avevano puntato tutto sull’Filippo Pittarello del Cittadella, trovando l’accordo con il giocatore e un’apertura da parte del club veneto, ma alla fine non si è addivenuto ad un accordo sulla contropartita tecnica perché Luca Moro non ha accettato la destinazione e lo stesso ritorno in granata di Mirko Antonucci ...