“Lo schifo…” Grande Fratello | il pubblico sorpreso dalle immagini di Perla | “Ma avete visto o no?”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Bufera sual, costretta a subire un attacco durissimo da parte del. Colpa di un video ripreso e pubblicato sul social network X, infatti in tanti si sono disgustati davanti ad un gesto ritenuto molto maleducato. Ovviamente lei non sa che la stiano criticando duramente per questo, ma chissà se Signorini non le dirà qualcosa nelle prossime puntate. Lerelative aalstanno facendo discutere moltissimo. Probabilmente interverranno anche i fan dell’ex concorrente di Temptation Island per difenderla, ma per ora a prevalere sono gli attacchi molto forti nei suoi confronti. Si trovava di fronte a Greta, quando ha iniziato a compiere un gesto che è stato subito condannato. Leggi anche: “Devo ...