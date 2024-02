LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan è straripante in volata! Sua la vittoria a Orihuela

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Il vento diventa un alleato dei fuggitivi che ora ci credono . 16.10 Meno di 5 km all’arrivo! 16.09 ... (oasport)

16.00 Inizia il gioco del "Gatto col topo" fra il gruppo e la fuga. 15.58 Meno di un minuto di distacco ... (oasport)

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024 - tappa di oggi in DIRETTA : poco più di un minuto tra i fuggitivi e il gruppo a 30 dall’arrivo

15.40 Gli uomini in avanscoperta tentano in tutti i modi di allungare magari provando a tirare un brutto ... (oasport)