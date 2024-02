LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 5 km all’arrivo! La fuga conserva ancora 30? sul gruppo I 4 ci credono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 Il vento diventa un alleato dei fuggitivi che ora ci. 16.10 Meno di 5 km16.09 In testa sono rimasti in 4: Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Guillermo Thomas Silva (Caja Rural), Ander Okamika (Burgos BH), Nathan Smith (Team Novo Nordisk). 16.08 Laurent Gervais riparte, ma per lui l’avventura odierna in avanscoperta è finita. Viene ripreso dal. 16.07 Problemi per Laurent Gervais, che ha sbagliato a fare una curva: i fuggitivi in testa rimangono solo in 4. 16.07 Sono 7 i km16.05 Un po’ di indecisione il, i fuggitivi riallungano riportandosi a 35?. 16.03 Rimangono in 5 davanti: Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Guillermo Thomas Silva (Caja Rural), Ander Okamika (Burgos ...