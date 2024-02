LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 40 km all’arrivo! In 6 in fuga con meno di 2 minuti sul gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17 gruppo adesso allungato per fare maggiore velocità. 15.14 Tonelli, leader della generale, pedala ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Ora sono 60 i km al traguardo! 14.53 Vanno in archivio i primi 100 km di gara! 14.49 Tirata del ... (oasport)

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024 - tappa di oggi in DIRETTA : 60km all’arrivo! In 6 in fuga con 4 minuti di vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 Fuggitivi in discesa così come il gruppo, per ora non cambia niente a LIVEllo di distacchi. 14.42 ... (oasport)