LIVE – Virtus Bologna-Partizan 8-10 | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ilindi, sfida valida per la 25^ giornata dell’di. Le Vu Nere tornano davanti al proprio pubblico dopo la pesante sconfitta rimediata poche ore fa sul campo del Barcellona. Un KO che ha fatto crollare al quinto posto gli uomini di coach Banchi. Ora, quindi, c’è la necessità di tornare a vincere, e in tal senso aiuta lo score casalingo, in cui laha perso una sola volta. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 2 febbraio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...