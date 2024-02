LIVE Virtus Bologna-Partizan 28-27 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | tanto equilibrio nel secondo quarto

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo normale, Kaminsky in lunetta (era in ogni caso fallo sul tiro). Primo instant replay della serata, lo chiama Obradovic su presumibile natura del fallo di Abass che cala il braccio sul volto di Kaminsky. 32-27 SHENGELIA DA TRE! E stavolta è Obradovic a dover chiamare il timeout, esplode il tifosino! 29-27 1/2 Shengelia. Shengelia prova a buttarsi dentro, sa benissimo che c’è la questione bonus: la chiusura di Punter e Avramovic genera il fallo che significa liberi. Lotta a rimbalzo, c’è il fallo di Koprivica che si allaccia con Shengelia, finito il bonus dela 4’55” dalla seconda sieran. 28-27 Molto veloce la transizione di Punter che ci mette anche ottima tecnica, Banchi chiama timeout con 5’38” da giocare nel. 28-25 Dozier tiene ...

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Partizan , sfida valida per la 25^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Le Vu Nere tornano davanti al ... (sportface)

La pesante sconfitta in casa del Barcelona nel 24° round (quarta nelle ultime cinque partite) ha visto scivolare la Virtus Bologna (15-9) al quinto posto, ma a pari punti con Fener e ...Nella diretta di Virtus Bologna Partizan avremo chiaramente il grande ex: Kevin Punter gioca con la squadra di Belgrado dal 2021, ma nella stagione 2018-2019 era stato uno dei mattatori di una Virtus ...