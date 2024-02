LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | zero di Santoro | Italia ultima dopo la prima serie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59 Prestazione davvero impeccabile di Tom Daley e Scarlett Mew Jensen, la Gran Bretagna ottiene 72.85 punti e sale in testa. Ora l’Australia. 13.57 Manca sincronismo nel tuffo di Bong e Jaya Surya, 50.40 il parziale ottenuto dalla Malesia. 13.55 Totale di 94.80 punti per la Corea del Nord. L’chiude larotazione all’ultimo posto, risultato condizionato dall’errore commesso da Matteo. Ora inizia lain sincro dai tre metri. 13.53 Rimane un po’ scarso Yost, 52.65 il suo punteggio. Stati Uniti che sono costretti ad inseguireladi. Tocca ora alla Corea del Nord. 13.52 Entrata non pulita di Bacon, 54.00 punti per lei con il doppio ...