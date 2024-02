LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | tra poco Pellacani e Bertocchi nelle qualificazioni dal metro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.23: Si inserisce la svizzera Heimberg in quarta posizione con un ultimo tuffo di 45.50, totale di 230.95 9.22: In forte bilico la qualificazione di Santos con 228.65 9.21: Rovina una buona gara la venezuelana Perez che sbaglia l’ultimo tuffo, totalizza 29.90 e si ferma a 208.55 9.20. Anche la svedese Widerstrom può sperare nella qualificazione, è terza con 233.35 9.20. Concluse una discreta gara la finlandese Hallaselka con il punteggio di 229.30 9.19: Gran finale della coreana Kim Suji che con un tuffo da 53.20 va al comando con 243.85 e mette al sicuro la qualificazione in finale 9.17: La tedesca Oettinghaus chiude con 203.90 e non sarà in finale 9.15: Molto bene la svedese Nilsson Garip che totalizza 50.40 nell’ultimo tuffo e chiude con 242.15 che significa qualificazione 9.13: Chiude male la sua prova la ...