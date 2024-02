LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | quarto tuffo fatale per Elena Bertocchi in finale dal metro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52: Buondella messicana Chavez, punteggio di 54.60, totale di 249.70 e primo posto 17.51: leggermente scarsa in ingresso,non perfetto per Hernandez che con 50.70 si porta comunque in testa con 249.60 17.50: perde una grande occasione Heimberg che entra abbondante, punteggio di 46.80, totale di 248.50, poteva aspirare al podio 17.48: Errore della egiziana Amer: Tanti schizzi per l’egiziana che si ferma a 35.65, totale di 203.15. Koloi in testa, poi Amer, Heimberg, Muller, Hernandez, Reid.penultima 17.47: Si prende qualche rischio Kim ma entra bene in acqua. Punteggio di 54.00, totale di 190.10 17.47: Non sbaglia Reid che sparisce in acqua e totalizza 52.60, totale di 198.75 17.46: Buonper Nilsson Garip che ...