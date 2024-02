LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Italia 11ma a metà gara nel Team Event

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.17 Abbondante in entrata Gabriela Agundez, solo 46.20 punti per la messicana. 14.16 Quadruplo e mezzo avanti eseguito alla perfezione da Rousseau. Il campione iridato dalla piattaforma ottiene 85.10 punti e prova a far rientrare in gioco l’Australia per le medaglie. 14.15 Entrata pulita per Nikita Hains, l’australiana ottiene 62.40 punti. 14.14 Scarso l’ingresso per Tom Daley, errore non da lui. Comunque arrivano 64.80 punti per il britannico per un totale di 280.05. 14.13 Grande prova per Andrea Spendolini Sirieix dalla verticale: 75.20 punti il suo parziale, la Gran Bretagna prova a scappare via. 14.08 36.45 punti per la Corea del Nord, si chiude qui il secondo round delEvant. Gran Bretagna in testa davanti a Messico e Germania,undicesima a quota 118.50 ...