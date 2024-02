LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | inizia il Team Event

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Shixin Li riscatta con un tuffo da 82.25 punti il passo falso commesso da Keeney, l’Australia è staccata di 27.25 lunghezze dalla Gran Bretagna. Ora il Messico. 13.39 DISASTRO KEENEY! 22.50 punti per l’australiana, inizio ad handicap per gli oceanici. 13.39 Gran prestazione per Goodfellow, la Gran Bretagna sale in testa con un punteggio di 132.00. Adesso attenzione all’Australia. 13.38 Media del 6.5 per Mew Jensen, 58.50 punti per la britannica, ora Goodfellow. 13.37 Macao si piazza in seconda posizione dopo duea quota 76.30 punti, ora occhio alla Gran Bretagna. 13.35 Non perfetta neanche l’esecuzione di Jaya Surya, totale di 80.10 punti per la formazione malese dopo due. Adesso è il turno di Macao. 13.34 Debole la prestazione di Bong, 35.10 punti per lei. ...