LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Elena Bertocchi vuole stupire dal metro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42: Buon pomeriggio e bentornati alladella prima giornata di gare dei Campionati del Mondodia Doha 14.56 La nostrasi ferma qui, noi di OA Sport vi diamo l’appuntamento alle 17.00 per la finale iridata dal, in cui sarà in gara per l’Italia. A tra poco! 14.55 L’oro è stato conquistato dalla Gran Bretagna che, considerata l’assenza della Cina, poteva essere designata del ruolo di favorita di questa prova. Prestazione rimarchevole per il Messico, lontano di meno di dieci lunghezze dagli anglosassoni, mentre il bronzo va all’Australia, trainata da un ottimo Cassiel Rousseau alla piattaforma. 14.53 Di ...