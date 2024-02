LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | discreto avvio di Pellacani e Bertocchi nelle qualificazioni dal metro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06: l’indonesiana Haga si ferma a 39.60, l’ungherese Kun solleva molti schizzi, punteggio di 36.25, la sudafricana Methula trova untuffo, punteggio di 39.60 10.04: un po’ abbondante la egiziana Amer che va comunque in testa (ma con coefficiente più alto) con 50.70 10.03: la messicana Chavez Munoz inizia discretamente, qualche spruzzo ma va in testa con 50.40 10.02: Discreta la norvegese Kupka che piazza un 43.20, la neozelandese Roussel si ferma a 44.40 10.01: Ottimo il tuffo della statunitense Hernandez che va al comando con 50.40 10.00: La polacca Skrtzek totalizza 46.80 e si mette al secondo posto con9.58: Non perfetto il primo tuffo dicon 44.85 di punteggio 9.58: La prima messicana, Pineda, resta al di sotto delle attese ...