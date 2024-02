LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | c’è Chiara Pellacani | l’Italia ci prova nella gara a squadre

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, Orari, Tv e streaming deididi Doha – Il programma deidi Doha – Il medagliere deidi Fukuoka 2023 – La presentazione delle gare didi Doha – Le speranze di medaglia per– Gli italiani a caccia dei pass olimpici in palio a Doha – I convocati azzurri per Doha Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata di gare dei Campionati del Mondodia Doha. Si apre un Mondiale importante per la Nazionale azzurra, che bene ha fatto lo scorso luglio a Fukuoka, conquistando medaglie e pass olimpici e in Qatar può completare l’opera andando a rimpinguare il bottino dei pass ...

I Mondiali 2024 degli sport acquatici, in programma a Doha (Qatar), dal 2 al 18 febbraio, daranno spazio nella prima settimana a tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere, mentre nella seconda pa ...I Mondiali di tuffi a Doha (Qatar), in programma dal 2 al 15 febbraio, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali ...La XXI° edizione dei Campionati mondiali di nuoto si svolge dal 2 al 18 febbraio 2024 a Doha, in Qatar. Il programma, come di consueto, include una vasta ...