LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Minisini non perfetto nel preliminare | Pedotti sesta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36 I giudici ravvisano una piccola imprecisione nel finale di prova:raccoglie comunque il secondo punteggio a 218.0966. Manca qualcosa sull’esecuzione: in finale bisognerà essere più precisi. 10.34 Giorgioè apparso impeccabile nella sua prova: dovrebbe essere buono il piazzamento in questo. 10.33si sta esibendo sulla colonna sonora “Still Loving You” degli Scorpions. 10.31 204.1083 per il cileno Campos che si mette in seconda posizione: ma è in acqua il nostro Giorgio. 10.28 Prova fantastica da parte del cinese Yang: 242.4367 il suo punteggio che lo porta a doppiare Isaev. 153.5367 di esecuzione e 88.9000 di coreografia: il posto in finale è già in tasca. Ora il cileno ...