LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | in corso il preliminare del singolo tecnico femminile | si avvicina il momento di Pedotti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.52 Chayawararak conclude la sua prova in decima piazza, punteggio di 188.1168 per la thailandese. Adesso spazio all’egiziana Nadine Barsoum (difficoltà 29.5000). 08.48 Culic si infila in nona posizione con un totale di 189.7283 punti. Ora sarà la volta della thailandese Patrawee Chayawararak (difficoltà 23.6500). 08.44 Sesto posto provvisorio per Ungor con il punteggio di 212.4533. Adesso è ildella maltese Ana Culic (difficoltà 25.1500). 08.40 Ottima prova per Alavidze: la georgiana si infila in terza posizione con il punteggio di 233.5017 e prenota un posto per la finale di domani. Adesso spazio all’atleta più giovane in gara, la turca Ece Ungor (difficoltà 28.3500). 08.38 Coefficiente di difficoltà di 30.4500 per l’atleta del Caucaso. 08.36 Alpajon Reyes chiude la sua prova in ...