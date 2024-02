LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | in corso il preliminare del duo tecnico femminile Attesa per Ruggiero-Cerruti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 In acqua le quindicenni Duru Kanberoglu e Bade Yildiz. Coefficiente di difficoltà di 29.6000. 12:57 Andrea Maroto e Raquel Zuniga ottengono 176.7768 punti e si inseriscono in settima posizione. Gara che prosegue con l’esibizione della Turchia. 12:55 175.5834 per le neozelandesi, che vanno a porsi dinanzi a Cuba in settima posizione. Si prosegue con la prova di CostaRica. 12:52 In acqua Nina Brown ed Eva Morris per il team oceanico, che presenta un coefficiente di difficoltà di 24.800. 12:49 172.9056 per la coppia di Cuba che si introduce in terzultima posizione. Ora è il momento della Nuova Zelanda. 12:47 Tocca ora al duo cubano composto da Gabriela Alpajon Reyes e Dayaris Varona Garcia. 12:45 188.6535 per Uruguay. Le sudamericane volano in terza posizione provvisoria dopo una prova pulita e priva di ...