LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Gran Bretagna nel duo tecnico femminile | Ruggiero-Cerruti chiudono il programma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.22 Le britanniche si mettono in prima posizione! Esercizio perfetto da parte di Shortman e Thorpe: punteggio da capogiro di 253.6733. Tocca ora alle olandesi, le gemelle De Brouwer. 19.19 Tocca alle britanniche Shortman e Thorpe che presentano unda 35.40 di difficoltà 19.17 Le messicane, già qualificate per Parigi, sono in sesta posizione per una penalità sul secondo ibrido: 222.2233 il loro punteggio. Sono sicure del pass per la finale. 19.13 In acqua l’esperto duo messicano composto da Diosdado Garcia e Jimenez Garcia. 19.10 Debacle totale da parte delle gemelle ucraine Aleksiiva: 13esima posizione con 21.50 di errori. Sono fuori dalla finale: accede così all’atto conclusivo l’Uzbekistan. 19.06 Quarta posizione per le due portoghesi che non sono incappate ...