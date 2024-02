LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | comincia il secondo gruppo del duo tecnico | attesa per Ruggiero-Cerruti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01 Sicon le egiziane Hiekal e Toson che portano un programma da 28.9000 di difficoltà. 18.00ildel duofemminile!si esibiranno per ultimi. 17.56per quanto riguarda il duofemminile che vedrà al vianel preliminare. 17.52 Ben ritrovati amici di OA Sport alladella prima giornata deidida Doha (Qatar). 13:43 Si chiude qui anche la nostra...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Interrompiamo qui la nostra DIRETTA LIVE . Appuntamento Alle 12.00 per il duo tecnico con Ruggiero e ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL preliminare ! 12:02 Prime a tuffarsi in acqua le componenti del duo dell’Indonesia. 11:58 Delle ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 In acqua le quindicenni Duru Kanberoglu e Bade Yildiz. Coefficiente di difficoltà di 29.6000. 12:57 ... (oasport)

Trent’anni dopo il Mondiale che la vide perdere in finale ai calci di rigore con il Brasile e a quasi 19 anni di distanza dal match con l’Ecuador del giugno 2005, l'Italia tornerà a marzo negli Stati ...Mondiali di nuoto, Doha 2024: programma e orari della prima settimana con tutti gli azzurri che scenderanno in acqua, giorno per giorno.Ventiquattro società provenienti dall’Emilia Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria per un totale di 559 atleti iscritti.