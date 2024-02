LIVE Italia-Inghilterra | Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA | gli azzurrini ci credono

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della prima giornata del Sei2024 under 20. Lo storico torneo diprende il via con gli azzurri subito impegnati contro una delle favorite. A Treviso sarà infatti, con la selezione guidata dal CT Massimo Brunello che proverà a partire regalando una vittoria al pubblico amico dopo i positivi test match. Alle 20.15 il drop che aprirà l’incontro ma non la kermesse, in quanto poco prima inizierà Galles-Scozia. Dopo l’ottima edizione 2023 glicercano la riconferma ai vertici di categoria. Numerosi gli esordienti classe 2005 e 2006 che si sono disimpegnati nei test match di dicembre e gennaio. Tuttavia ...

