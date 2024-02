LIVE Italia-Inghilterra 6-22 | Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA | inizia la ripresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41?- Drop di Pucciariello, si riparte. SECONDO TEMPO 21:05 Prima frazione dai due volti. Nei primi 20 minuti gli azzurri hanno tenuto testa ai britannici, nella seconda metà c’è stata vita facile per gli inglesi complici i numerosi errori dei padroni di casa. Bisogna cambiare marcia nella. A tra poco con il secondo tempo! FINE PRIMO TEMPO 41?- Sbaglia stavolta Kerr. Punteggio che resta fermo sul 22-6 in favore degli ospiti. 40?- Meta. Purtroppo dilagano gli inglesi, con il capitano Carnduff che in tuffo trova la meta sfruttando un nuovo buco difensivono.22. 38?- Mischia inglese che continua a fare la differenza in questi ultimi frangenti di primo tempo....