LIVE Italia-Inghilterra 0-3 | Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA | il piazzato di Kerr sblocca subito il match

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10?- Ancora un ottimo uso del piede di Pucciariello che pesca nuovamente sull’out destro Scalabrin. Azzurri in attacco. 9?- Serie di calci esplorativi da una parte e dall’altra conclusa dall’errore inglese che vamente in fallo laterale. Si ritorna sul punto di impatto del calcio con rimessana. 7?-che recupera il pallone costringendo gli avversari ad un fallo in ruck. Britannici che risalgono il campo. 6?- Peccato. Avanzamento della prima linea azzurra, che apre lo spazio ad un calcio passaggio per Scalabrin. Il numero 14 azzurro sul più bello sciupa l’appuntamento con la meta mancando l’aggancio. 4?- Errore in fraseggio proprio di, Bozzo mette le mani sul pallone ed ottiene l’infrazione avversaria. ...