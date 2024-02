LIVE Francia-Irlanda 3-17 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | meta di Beirne al 32?!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35?IN 14! Cartellino rosso per Willemse, piove sul bagnato per i padroni di casa. 33? C’è la conversione di Crowley.3-17. 32?! Corsa in mezzo ai pali per il 5 irlandese. 30? Torna ad avanzare l’che entra nei 22 francesi. 28? SI SBLOCCA LA! Calcio lunghissimo a bersaglio di Ramos per sbloccare il punteggio.3-10. 26? Non entra il calcio centrale di Crowley, si resta sul 10-0. 24? Avanzata dirompente di Crowley,ancora alle corde. 22? Mischia per la squadra di Andy Farrell. 20?assoluta padrona del campo in questo primo quarto di gara, si ...