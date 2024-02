LIVE Francia-Irlanda 17-31 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | meta di Sheehan al 64?!

Leggi tutta la notizia su oasport

71? Ristabilita nel frattempo la superiorità numerica in favore degli ospiti, mischia per l'. 69? Recupero il possesso lama un passaggio in avanti di Penaud riconsegna l'ovale all'. 67? Torna ad avanzare l', rinvigorita dallache ha ristabilito le distanze. 65? Crowley per la trasformazione.17-31. 64?! Arriva la metà del punto bonus per l'che ri-allunga. 62?nei 22 francesi quando siamo entrati nell'ultimo quarto di gara. 60? Sembrerebbe ora essere girata l'inerzia del match con laora solo ad unadi svantaggio. 58? ...