LIVE Francia-Irlanda 0-0 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | inizia il match di Marsiglia!

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Rimessa per l’. SI PARTE! 20.57 Inno nazionale francese. 20.56 Inno nazionale irlandese. 20.55 Entrano in campo le squadre, tra poco si parte. 20.50 Dieci minuti all’inizio deldel “Velodrome” di Marsiglia che vedrà subito sfidarsi le due grandi favorite per il titolo. 20.40 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, prima giornata del Sei. Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale diinaugurale del Sei. La ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 l’Italia parte in una gara storicamente favorevole per provare a salire per la prima volta sul podio ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie mille per averci seguito. A tutti gli amici di OA Sport ... (oasport)

“Una nave italiana” dovrebbe partecipare alla missione Aspides, nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, che sarà “una missione difensiva, non solo di accompagnamento. Per la sede vedremo: Grecia, Francia, ...In corso il meeting indoor di Miramas, in Francia. Nel triplo Andy Diaz vola a 17,46 con il primo salto, misura ripetuta al terzo tentativo, e firma la migliore prestazione mondiale dell’anno. Diretta ...In corso il meeting indoor di Miramas, in Francia. Nel triplo Andy Diaz vola a 17,46 con il primo salto e firma la migliore prestazione mondiale dell’anno. Diretta streaming sulla pagina Facebook ...