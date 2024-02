LIVE – Cobolli-Coric | quarti di finale Atp Montpellier 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il giovane romano, dopo aver sbarrato la strada in rimonta al veterano transalpino Gael Monfils, ha battuto in due set agili l’altro padrone di casa Constant Lestienne. Adesso il confronto con il top quaranta croato, quarta forza del seeding. Quest’ultimo è reduce dalla vittoria convincente messa a referto ai danni dello spagnolo Pedro Martinez Portero. Tra i due tennisti si tratta del primo scontro diretto allo di circuito maggiore. Saràa partire leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers., tuttavia, non parte battuto ed è ...

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di quarti di finale dell’ATP di Montpellier tra Borna Coric (4) e Flavio Cobolli. Sfida molto interessante per il giovane ...MONTPELLIER - Continua l'ottimo periodo dell'azzurro, che dopo il successo in rimonta su Gael Monfils, in poco più di un'ora si sbarazza di un altro padrone di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta Live del match di Flavio Cobolli, che accede ai quarti e giocherà domani pomeriggio contro Borna Coric (4). Un saluto sportivo a tutt ...Prosegue il momento straordinario di Flavio Cobolli, che lascia appena cinque game al francese Constant Lestienne si qualifica per i quarti del torneo ATP 250 di Montpellier: venerdì sfiderà il croato ...13:25 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro l'Inter. Oggi, Adrien Rabiot dovrebbe essere tornato in gruppo.