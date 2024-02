LIVE Cobolli-Coric | ATP Montpellier 2024 in DIRETTA | giocatori a breve sul terreno di gioco Romano per l’impresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.18 In caso di vittoria, ulteriore balzo nel ranking ATP per, oltre al miglior risultato della carriera. Si isserebbe infatti provvisoriamente al numero 61 della classifica. 21.15 Cominciamo col ricordare nuovamente i due precedenti, giocati entrambi allo Challenger nel 2022. Il primo si giocò a Parma, e vinse7-5, 6-4. Dopodichè i sue si trovarono nuovamente poche settimane dopo a Roma (Garden) e la spuntò Flavio per 4-6, 6-3, 6-4. Entrambi fanno poco testo, poiché giocati sulla terra battuta. 21.10 Chiude Holger Rune contro Michael Mmoh 7-6, 6-4 in 2h diesatte. Al prossimo turno se la vedrà con il vincente del match che stiamo per seguire. 20.26 Rune chiude il 1° set su Mmoh, 8-6 al tiebreak dopo 1h20? di ...