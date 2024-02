LIVE Cobolli-Coric 3-6 | 3-5 | ATP Montpellier 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per restare nel match

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Errore col dritto di Flavio. 5-3 Ace, perentorio. 40-30 Ha preso un’altra riga. Ha sbagliato alla fine col dritto, scentrando,guarda sconsolato il suo angolo. 30-30 Stavolta era nei piedi! E gli ha permesso di comandare il gioco e di raccogliere il forzato del croato con il dritto. 30-15 Prima vincente. Risposta dicol dritto che prende letteralmente il volo. 15-15 Non ci credo, sulla riga la seconda di. 0-15 ENNESIMO DRITTO DIAGONALE STRETTO, VINCENTE, “ALLA SINNER” di! ne ha giocati a decine nel torneo. 4-3 Servizio e coppia di dritti. Non molla, risale da 0-40 e resta in scia. A-40 Gara di strettini! La vince ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 doppio fallo che consegna il break al croato . 15-40 Miracolo (Fortunoso?) in allungo di Coric, che ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il tentativo di dritto lungolinea di Flavio. 4-2 Largo il recupero di rovescio diagonale di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.18 In caso di vittoria, ulteriore balzo nel ranking ATP per Cobolli, oltre al miglior risultato della carriera. Si isserebbe infatti provvisoriamente al nu ...Match importante per Flavio Cobolli all'Atp Montpellier. Oggi, venerdì 2 febbraio, sfida il 27enne croato Borna Coric. Il romano, che recentemente dalle qualificazioni è arrivato fino al terzo turno d ...Nei quarti di finale dell’ATP 250 Open Sud de France 2024 di tennis, in corso a Montpellier, in Francia, l’azzurro Flavio Cobolli affronterà il croato Borna Coric, numero 4 del tabellone: la sfida è ...