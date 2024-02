LIVE Cobolli-Coric 3-6 | 2-3 | ATP Montpellier 2024 in DIRETTA | set e break per il croato | l’azzurro però non molla

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Ennesima prima vincente, al centro. 30-15 Sulla riga il rovescio diagonale di. 15-15 Splendido il cambio lungolinea di dritto di! 15-0 Ennesima prima vincente di. 3-2 Urlaccio diche accoglie il recupero lungo di dritto di. C’è ancora! 40-30 Seconda sulla riga, vincente! 30-30 Il nastro aggiusta la pallina per il lungolinea vincente di rovescio del. 30-15 Finalmente sbaglia un dritto facile anche. 15-15 Miracolo con il rovescio stretto del romano. 0-15 Valuta maleil dritto diagonale di, che atterra sulla riga. 3-1 Altro game a zero per il. 40-0 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Spara via la risposta di dritto Coric. 15-15 Ace!! 0-15 Palla corta, pallonetto di Cobolli ma smash ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 doppio fallo che consegna il break al croato . 15-40 Miracolo (Fortunoso?) in allungo di Coric, che ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.18 In caso di vittoria, ulteriore balzo nel ranking ATP per Cobolli, oltre al miglior risultato della carriera. Si isserebbe infatti provvisoriamente al nu ...Match importante per Flavio Cobolli all'Atp Montpellier. Oggi, venerdì 2 febbraio, sfida il 27enne croato Borna Coric. Il romano, che recentemente dalle qualificazioni è arrivato fino al terzo turno d ...Nei quarti di finale dell’ATP 250 Open Sud de France 2024 di tennis, in corso a Montpellier, in Francia, l’azzurro Flavio Cobolli affronterà il croato Borna Coric, numero 4 del tabellone: la sfida è ...